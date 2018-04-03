Organik havlular 20 ülkeye satılıyor

Denizli
'de organik tekstil üretiminde uzmanlaşan bir firma, özellikle bebeklere yönelik nevresim takımları, havlu ve bornoz ürünleriyle 20 ülkeye markasıyla satış yapar hale geldi. Organik tekstil ihracatçısı İbrahim Uzunoğlu, sektörde 1.5 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Kendi koleksiyonlarını geliştirerek markalaştıklarını aktaran Uzunoğlu, "Organik ürün pazarında bebek ve çocuk ana ürün gamını oluşturuyor. Şu anda Suudi Arabistan'dan Rusya'ya, Nijerya'dan Guatemala'ya yaklaşık 20 ülkeye kendi markamızla ihracat yapıyoruz" diye konuştu.