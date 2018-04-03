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Ortaokul öğrencilerinden örnek davranış

'nın Aslanapa ilçesi Ortaokulunda 2 öğrenci, “İmam hatipliler Göz Nuru Oluyor” sloganıyla topladıkları bağışı Vakfı yetkililerine teslim ettiler.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 11:05
Ortaokul öğrencilerinden örnek davranış

Vakfı ve Önder liler Derneği, "İmam hatipliler Göz Nuru Oluyor" sloganıyla imam hatip okullarında başlattığı katarakt kampanyasına Aslanapa İmam 'ndan 2 öğrenci başlattıkları kampanya ile destek verdiler.

Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, yaptığı açıklamada, ''İmam Hatip Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencilerimizden Medine Yenilmez ve Züleyha Özkul okulumuzda "Göz Nuru" etkinliğini gerçekleştirmiştir. Topladıkları bağışı katarakt ameliyatı için İHH Derneğine ulaştırmışlardır. Böyle gönüllülük faaliyetlerinin artmasını temenni ederim. Bu örnek davranışı yapan öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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Ortaokul öğrencilerinden örnek davranış
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