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’de anıldı

Merhum ’in vefatının 21. Yıl dönümü nedeniyle MHP İl Başkanlığı tarafından anma etkinleri düzenlendi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:36
Alparslan Türkeş Balıkesir’de anıldı

(MHP) il teşkilatı Kurucu Genel Başkan Başbuğ 'in 21. ölüm yıl dönümü nedeni ile tarihi Paşa Camii önünde bir dizi anma programı gerçekleştirdi. Paşa Cami'nde öğle namazı öncesi mevlidi şerif okutarak, ardından pilav hayrı gerçekleştirdi. Cami önünde ayrıca Başbuğ'un fotoğraflarının yer aldığı birde sergi açıldı. MHP'li Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte konuşan MHP İl Başkanı Suat Par, ülkücü hareketin Alparslan Türkeş'in yolundan ayrılmayacağını ifade etti. Par "Alpaslan Türkeş 1917 yılında Kıbrıs'ta dünyaya gelmiş. Askeri okulları sonrası 1944 Türkçülük olayları hayatının dönüm noktası olmuştur. Türkçülük Hareketi unutulmuş olan Türk kimliğinin komünizmle mücadelenin başlangıcı olmuştur. 1965 yılında Cumhuriyetçi Milliyetçi Köylü Partisi altında siyasi hayatına başlayan Başbuğ, 1969 yılında da partinin adını değiştirerek Milliyetçi Hareket Partisi yaparak ve genel başkanı olarak siyasi hayatına devam etmiştir. Dolayısıyla ülkü ocakları yapılanmasının fikir babası olmasının yanında 70-80'li yıllarda komünizmle ciddi bir mücadele vermiştir. İhtilallerin bitiremediği, saldırılar neticesinde yok edemediği ülkücü hareketin varlığının sürdürülmesi ve var olmasını sağlayan Başbuğ'umuz Alpaslan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde hakka yürümüştür. Sözlerime son verirken, dün emrindeydik, bugün izindeyiz, yarın yanında olacağız" Bağbuğ'um" dedi.

Konuşmanın ardından pilav ve ayran ikramında bulunuldu ve Alpaslan Türkeş'in fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi.

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Alparslan Türkeş Balıkesir’de anıldı
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