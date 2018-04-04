Aydın ‘Kongre Turizmi’ için hazırlıklarını tamamladı

Aydın'da geçtiğimiz yıl temeli atılan Aymira Otel kapsamında yapımı tamamlanan salonlar hizmet vermeye başladı. Salonların açılması ile birlikte Aydın'daki ilk kapsamlı toplantı Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) tarafından 1. Genişletilmiş Ege Bölge Toplantısı ile başladı. Aydın Aymira Tesisleri'nde hizmete açılan açık ve kapalı alanlardaki 7 ayrı salon ile Aydın kongre turizmine de hizmet vermeye başladı.

Gerek antik kentlere ve deniz sahiline, gerekse kaplıcalara olan yakınlığı ile yaz kış cazibe merkezi olan Aydın'da birçok organizasyonun salon yetersizliği nedeniyle yapılamadığını belirten Aymira Tesislerinin Genel Müdürü Selma İçdal, hedeflerinin Aydın'da turizmi 12 ya yayarak ilin ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

İklimin yanı sıra doğal güzellikleri nedeniyle Aydın'ın herkes tarafından gezilip güzel vakit geçirilmek istenene ender coğrafyalardan biri olduğunu belirten Genel Müdür Selma İçdal, "Ünlü Seyyah Evliya Çelebi Aydın'dan söz ederken 'Gök kubbenin altındaki en güzel yeryüzü' diye söz etmiş. Allah'ü Teala Aydın'a her türlü güzelliği lütfetmiş. Ancak biz bu güzellikleri bugüne kadar nimete dönüştürememişiz. Kurum olarak hedefimiz yeni inşa ettiğimiz salonlarla ülke genelindeki hatta uluslar arası birçok kongreye ev sahipliği yapmak. Bunun yanında ilimiz Aydın'a da ekonomik katkı sunmak" diye konuştu.