Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Aydın ‘Kongre Turizmi’ için hazırlıklarını tamamladı

‘Kongre Turizmi’ için hazırlıklarını tamamladı

’da turizmi 12 aya yaymak amacıyla başlatılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Türkiye’nin en fazla antik şehre sahip ilerinin başında gelen ve barındırdığı 22 antik şehir, deniz, doğa, tarih, güneş ve kum varlıkları ile dikkat çeken Aydın’da yaşanan salon sıkıntıları yeni yatırımlarla sona eriyor.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:04
Aydın ‘Kongre Turizmi’ için hazırlıklarını tamamladı

'da geçtiğimiz yıl temeli atılan Aymira Otel kapsamında yapımı tamamlanan salonlar hizmet vermeye başladı. Salonların açılması ile birlikte Aydın'daki ilk kapsamlı toplantı Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) tarafından 1. Genişletilmiş Ege Bölge Toplantısı ile başladı. Aydın Aymira Tesisleri'nde hizmete açılan açık ve kapalı alanlardaki 7 ayrı salon ile Aydın kongre turizmine de hizmet vermeye başladı.

Gerek antik kentlere ve deniz sahiline, gerekse kaplıcalara olan yakınlığı ile yaz kış cazibe merkezi olan Aydın'da birçok organizasyonun salon yetersizliği nedeniyle yapılamadığını belirten Aymira Tesislerinin Genel Müdürü Selma İçdal, hedeflerinin Aydın'da turizmi 12 ya yayarak ilin ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

İklimin yanı sıra doğal güzellikleri nedeniyle Aydın'ın herkes tarafından gezilip güzel vakit geçirilmek istenene ender coğrafyalardan biri olduğunu belirten Genel Müdür Selma İçdal, "Ünlü Seyyah Evliya Çelebi Aydın'dan söz ederken 'Gök kubbenin altındaki en güzel yeryüzü' diye söz etmiş. Allah'ü Teala Aydın'a her türlü güzelliği lütfetmiş. Ancak biz bu güzellikleri bugüne kadar nimete dönüştürememişiz. Kurum olarak hedefimiz yeni inşa ettiğimiz salonlarla ülke genelindeki hatta uluslar arası birçok kongreye ev sahipliği yapmak. Bunun yanında ilimiz Aydın'a da ekonomik katkı sunmak" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın ‘Kongre Turizmi’ için hazırlıklarını tamamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN