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çiftliği alev alev yandı

’in Aliağa ilçesinde, bir üretme çiftliğinde çıktı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:30
Balık çiftliği alev alev yandı

Olay, dün akşam saatlerinde Şakran Mahallesi İskele mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait olan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. nden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 110 itfaiye ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş yerinin büyük bölümünün ahşap ve polyester olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye intikal eden Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çiftliğin tamamının kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni, yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Balık çiftliği alev alev yandı
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