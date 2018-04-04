'Bayrakçı Dede'den TSK'nın yerli araçları için nazar boncuğu

Turan Kaplan, devlet, millet ve askerler için bir şeyler yapmak ve faydalık oluşturmak istediğini dile getirdi. Kaplan, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 12 günlük çalışmam ile yerli tank ve jetler için nazar boncuğu yaptım. Onları nazardan korunmasını istiyorum. Katkım olsun istiyorum. Gönlüm isterdi Türkiye'deki bütün tanklara göndereyim. Ama elimden gelen bu kadar. Katkım bu kadar. Boncuk, ip ve nazar boncuğu ile ördüm" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile buluşmak istediğini ifade Kaplan; "Düşündüm taşındım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ki kursta çakıl taşları ile tepsi üzerine Türk Bayrağını işledim. Cumhurbaşkanıma bunu hediye etmek istiyorum. Ama benle buluşsun bizzat vereyim. Ama gönder desin göndereyim. Buluşursam sevinirim. 2015 yılından beri buluşmak istedim, ama buluşamadım" dedi.