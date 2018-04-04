İzmir’e akıllı okul müjdesi

İzmir
'in Aliağa İlçesi'nde 475 öğrencisi bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nun binalarından birine 2010 yılında çürük raporu verilmesine karşın öğrenciler 7 yıl boyunca çürük binada eğitim görmeye devam etti. Egeli Sabah'ın 5 Kasım 2017 tarihinde "Çürük Okulda 7 Yıl Okudular" başlıklı haberinin ardından öğrenciler okulun sağlam olan binasına taşındı. Okullarının yıkılıp, yerrine yeni bina isteyen öğrenciler eğitimlerine devam ederken, çürük binanın yerine yapılacak okulun ihale işlemleri tamamlandı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulun 2019 yılına yetiştirileceği müjdesini verdi. İÇİNDE YOK YOK
Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı'nın da yönetmeliğine uygun olan yeni akıllı binada yok yok. Ege Bölgesi'nin en kapsamlı okulu olacak akıllı binaların ihale işlemleri bitti. 2019 eğitim öğretime yetişmesi planlanan okulun içinde iki adet anaokulu yer alıyor. Bilgisayar odaları, spor salonları, konferans salonları ile birlikti 16 derslikli okulda engelli erişimine tam uyumlu olacak. Yüksek standartlara sahip olacak olan yeni okulda yok yok. Engelli asansörünün yanı sıra okul bahçesinden başlayacak olan engelli iz döşemeleri sınıflara kadar sürecek. Engelli rampası ve engelli tuvaletinin yer alacağı okul Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yönetmeliği'ne tam uygun şekilde yapılacak. Proje ve yapım aşamasında her detayın denetleneceği okul enerji performansına uygun yapılacak. Deprem bölgesi Türkiye'de oluşabilecek maksimum düzeyde depreme dayanıklı bir okul inşa edilecek. Pilot okul olacak binada 24 saat izlenebilecek güvenlik kamera sistemi de yer alacak. Yüksek standartlarda yapılacak okulda velilerin istemeleri halinde sınıfı da ders anında evinden izleyebilecek. Öğrencilere müjdeyi veren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Çocuklarımızın her zaman en iyi eğitimi alabilmesi için hassasiyetle çalışıyoruz. Eğitimin tüm paydaşları düşünülürek A'dan Z'ye her şeyin en ince ayrıntısına kadar hesaplandığı akıllı binaların yer aldığı okul şimdiden minik yavrularımıza hayırlı olsun. Okulumuz pilot okul olacak" dedi. Yeni okulun müjdesini alan veliler rahat bir nefes aldı. Örnek okul yapılacağı için çok mutlu olduklarını belirten veli Meltem Sönmez, "Çocuklarımız rahat bir şekilde eğitim alırken bizimde kafamız rahat olacak. Sadece tek endişemiz önümüzdeki yıla yetişip yetişmeyeceği. Deprem bölgesinde yaşadığımız unutulmadan inşallah dedikleri gibi pilot bir okul olur" dedi.