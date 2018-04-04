Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor" adlı Erasmus + Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık (KA204) projesi, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Koordinatörlüğünde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya'nın yürütücülüğünde sürdürüldüğü belirtildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Magnesia Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme paneline, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya ve Murat Hale Küçükoğlu Kız Meslek Lisesi Müdürü Gülfidan Kendirlioğlu konuşmacı olarak katıldı.

Murat Hale Küçükoğlu Kız Meslek Lisesi Müdürü Gülfidan Kendirlioğlu yaptığı sunumun da, meslek yaşamından anekdotlara yer verirken, İş yaşamında bir kadın olarak kendini güçlendirmek için aldığı eğitimlerden ve katıldığı çalışmalardan söz ederek, güçlü bir rol model olarak hem meslektaşlarına hem de öğrencilerine etkileyici mesajlar verdi.

Adnan Menderes Üniversitesinden yöneticiler, öğretim elemanları ve öğrencilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları temsilcilerin de katıldığı panelin sonun da ADÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanları tarafından mini bir konser verildi.

