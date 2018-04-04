Milas’ın güzelliklerini keşfettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında; Ağrı ilinden gelen 50 öğrenci ve beraberinde gelen öğretmenlerden oluşan ikinci kafile, Milas'ın doğal ve tarihi yerlerini keşfetti.

"Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, önceki gün akşam Milas-Bodrum Havalimanına Ağrı ilinden gelen ikinci kafile; AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Milas Kaymakamı Eren Arslan ve protokol üyeleri tarafından karşılanmıştı.

Proje kapsamında Milas'a gelen öğrenciler, ikinci günde ilk olarak Beçin Kalesi'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Milas Müze Müdürlüğü görevlilerince bilgilendirilen öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beçin Kalesi ziyaretinden sonra Uzunyuva ve Milas Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, Milas Müze görevlilerin verdiği bilgilendirme sonrasında görevli

personellere sorular sordu.

Uzunyuva ve Milas Müze Müdürlüğünden sonra tarihi Ulu Cami'yi gezen öğrenciler Ulu Cami Hocası tarafından tüm şehitlerimizin adına okutulan Kuran-ı Kerim Tilaveti'ne katıldı.

Ulu Camii ziyaretinin ardından öğrenciler, Güllük'ten tekneyle İasos Antik Kenti'ne gitmek için yola çıktı. Burada öğrenciler, Güllük Körfezi'nde Güllük Sahil Güvenlik 31 Bot'un görsel şovunu izledi ve renkli anlara tanık oldu. İlk defa denizi gören öğrencilerden birkaçı, tekne gezisinde büyük mutluluk yaşadı.

Tekneyle İasos Kenti'ne ulaşan öğrenciler, yemeklerini yedikten sonra İasos Antik Kenti'ni gezerek görevliler tarafından bilgilendirildi.

Gezi öğrencilerin bol bol hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

