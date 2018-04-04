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Otomobil önce araca çarptı ardından ye

’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak bir araca çarpan otomobil takla atarak yol kenarındaki ye . Araçta sıkışan otomobil sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:41
Otomobil önce araca çarptı ardından bahçeye uçtu

, E96 karayolu Valeks kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, Kula yönüne giden Bayram U. yönetimindeki 38 KU 127 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki Özkan B. yönetimindeki 06 FB 3332 plakalı otomobile çarpıp takla atarak yol kenarındaki çay sine . Bahçede park halinde bulunan 45 LR 413 plakalı motosiklet ve elektrikli bisikletin üstüne ters dönerek düşen aracın sürücüsü sıkıştı. Sürücüyü sıkıştığı yerden Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri çıkarırken, yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil önce araca çarptı ardından bahçeye uçtu
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