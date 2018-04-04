Otomobil önce araca çarptı ardından bahçeye uçtu

Kaza, E96 karayolu Valeks kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, Kula yönüne giden Bayram U. yönetimindeki 38 KU 127 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki Özkan B. yönetimindeki 06 FB 3332 plakalı otomobile çarpıp takla atarak yol kenarındaki çay bahçesine uçtu. Bahçede park halinde bulunan 45 LR 413 plakalı motosiklet ve elektrikli bisikletin üstüne ters dönerek düşen aracın sürücüsü sıkıştı. Sürücüyü sıkıştığı yerden Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri çıkarırken, yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

