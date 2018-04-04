Robot kolla kuvars yüzeyi üretiyorlar

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en büyük kuvars yüzey üreticisi Belenco, bu yıl 24.'sü düzenlenen Marble'deki standında Türkiye'de ilk defa robot kolla üretilen doğaltaş görünümlü kuvar yüzey ürünlerini sergiledi. Manisa
Organize Sanayi Bölgesi'nde 19 bin metrekaresi kapalı, 36 bin metrekaresi açık alandaki fabrikalarında hizmet verdiklerini söyleyen Belenco Yönetim Kurulu Başkanı Hande Peker Kuyumcu, "Belenco olarak yeni bir yatırıma imza attık. Türkiye'de ilk defa robot kolla uzun damarlı doğaltaş görünümlü kuvars yüzeyler üretiyoruz" dedi.