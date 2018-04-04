Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Robot kolla kuvars yüzeyi üretiyorlar

Robot kolla kuvars yüzeyi üretiyorlar

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Robot kolla kuvars yüzeyi üretiyorlar
Ülkenin en büyük kuvars yüzey üreticisi Belenco, bu yıl 24.'sü düzenlenen Marble'deki standında Türkiye'de ilk defa robot kolla üretilen doğaltaş görünümlü kuvar yüzey ürünlerini sergiledi. Organize Sanayi Bölgesi'nde 19 bin metrekaresi kapalı, 36 bin metrekaresi açık alandaki fabrikalarında hizmet verdiklerini söyleyen Belenco Yönetim Kurulu Başkanı Hande Peker Kuyumcu, "Belenco olarak yeni bir yatırıma imza attık. Türkiye'de ilk defa robot kolla uzun damarlı doğaltaş görünümlü kuvars yüzeyler üretiyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Robot kolla kuvars yüzeyi üretiyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN