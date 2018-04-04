Sandıklı’ya atanan yeni doktorlar göreve başladı

Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan atamaların ardındanda, Kardiyoloji Uzmanı Dr.İbrahim Etem Dural, Üroloji Uzmanı Dr.Münir Ali Bilgehan ve Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Gökhan Kına, Sandıklı Devlet Hastanesinde poliklinik hizmeti vermeye başlayan göreve başladı.

Denizlili olan Kardiyoloji Uzmanı Dr.İ brahim Etem Dural daha önce Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Dinar Devlet Hastanesinde görev yaptı. Yine Denizlili olan Üroloji Uzmanı Dr.Münir Ali Bilgehan, Kars Kagızman Devlet Hastanesi ve Eşkişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yaptı. İzmirli olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde eğitim alan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Gökhan Kına ise 112 İstanbul Komuta Merkezi ve İstanbul Sağlık Bilimler Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesinde görev yaptı.

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