Silah zoruyla para isteyen şebeke jandarmadan kaçamadı

Olay, Bozdoğan ilçesine bağlı Kamışlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aralarında alacak verecek meselesi olan B.B'nin yaşadığı eve gece 23.30 sıralarında Nazilli ilçesinden gelen H.T., F.A., S.T., T.İ., Y.Ş., A.D., ve H.İ.İ. isimli şüpheliler silahla tehdit ettikleri B.B'den 10 bin TL para istedi.

Şüphelilerinden evden ayrılmasının ardından durumu ihbar eden B.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, şüphelileri kısa süre içerisinde yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 40 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yapılan sorgulamada H.T'nin 1, F.A'nın 2, S.T'nin, Y.Ş'nin 2 ve A.D'nin de 3 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.