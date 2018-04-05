Alsancak Stadı bizim için çok önemli

Altay
Başkanı Özgür Ekmekcioğlu, Alsancak Stadı için önemli açıklamalarda bulundu. İnşaat çalışmaları süren ve ruhsat problemi çözülen Alsancak Stadı'nın kulüp için için çok değerli olduğunu dile getiren Başkan Ekmekçioğlu, "Altay Alsancak Stadı, kulübümüz için onlarca şampiyonluk kadar önemli. Sayısız başarıya imza attığımız mabedimize dönerek şanlı tarihimize yakışır yeni gurur tablolarını taraftarımızla yaşamak için gün sayıyoruz" diye konuştu. Ekmekçioğlu, "İzmir
'de futbolu geçmişteki gücüne kavuşturacak 3 stat projesi için de Alsancak Stadı'nın en hızlı ilerleyen proje olması camiamızı sevindiriyor. Emeği geçen herkes İzmir futbolunun kurtuluşuna vesile oldu" dedi.