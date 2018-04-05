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Burhaniyeli kadınların emekleri değer buluyor

‘Kadın Emeği’ isimli kulübe ilk ayda 132 kadın üye oldu. Kadınlar, el emeklerinin değerlendiği kulüpte ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Burhaniyeli kadınların emekleri değer buluyor
'de Burhaniye Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 'Kadın Emeği' isimli kulüp kuruldu. Çalışma imkanı olmayan kadınların evlerinde ürettiği ürünlerin satışı ve sonrasında gelir elde edilmesini amaçlayan kulüp üyeleri için, Burhaniye 8 Eylül Stadı yanında satış noktası açıldı. Bir ay kadar kısa bir süre içerisinde kulübe 132 kadın üye oldu. Satış noktasında her üye 5 ürününü satma şansı bulurken, 15 günlük periyotlarda satılan ürünlerinin paralarını alıyor ve tekrar yeni ürünlerini getiriyor. Satılan ürünler arasında el işlemesi kazak, atkı, bere tarzı giyim eşyalarının yanı sıra el işi takı tasarımları, doğal malzemelerden yapılmış süs eşyaları da yer alıyor. El emeği ürünler de Burhaniyeliler tarafından beğenilerek satın alınıyor.

KATKI SAĞLIYOR
Kadınların evlerinde ürettikleri el işi, göz nuru ürünleri cuma günleri satış görevlilerine teslim ettiğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, satılan ürün paralarının da 15 günde bir ödendiğini söyledi. Başkan Uysal, "Üreten ancak ürettiğini satamayan kadınlarımız için böyle bir proje geliştirdik. El emeği ürünlere ilgi de güzel. Projemiz ile ev ekonomisine katkı da bulunmanın yanı sıra kadınlarımızın üreterek ve ürettiği ürünün karşılığını alarak, hem kalkınmalarını, hem de kendilerine olan özgüvenlerinin artmasını hedefledik" diye konuştu.
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Burhaniyeli kadınların emekleri değer buluyor
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