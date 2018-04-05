Denizli'de su kuyusunda bulunan ceset

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen pazartesi günü Yeniköy Mahallesi'nde sulama kanalı yanındaki su kuyusunu temizlemek isteyen tarla sahipleri tarafından kuyu içinde ceset bulunması olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürülen, bir erkeğe ait ve yakıldığı tespit edilen cesedin Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçen yıl kasım ayında hakkında kayıp ihbarı verilen Ozan Solmaz olduğu belirlendi.

Solmaz hakkında, aralarında insan kaçakçılığı da olmak üzere beş ayrı suçtan arama kararı bulunduğu öğrenildi.

Kimlik tespitinin ardından oluşturulan özel ekip cinayetin aydınlatılması için yaptığı çalışmada, Solmaz'ın 24 yerinden bıçaklandığını, ardından cesedin yakılarak kuyuya atıldığını belirledi. Cesedin yanındaki otomobil koltuğu kılıfından iz süren ekipler, otomobili Nazilli'de bir evin bahçesinde gizlenmiş olarak buldu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, otomobil sahibinin çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan ve Denizli'de uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde olan Oğuz Dağ olduğunu belirledi.

İfadesi alınan Dağ'ın, geçen yıl kasım ayında Solmaz ile uyuşturucu almak için Antalya'ya gittiğini, dönüşte Pamukkale'de otomobilde tartıştığı Solmaz'ı bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi ile delilleri yok etmek için de yakarak su kuyusuna attığını itiraf ettiği öğrenildi.