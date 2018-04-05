Pamukkale belediyesi altı günde çalışmaları bitirdi

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Kınıklı Mahallesi 6010 sokak ve Mimarlar Sokağı'ndaki üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürlesin, "Pamukkale Belediyesi olarak vatandaşımızın mağdur olmaması noktasında, çalışmaların uzamadan kısa bir sürede bitirilmesi ile ilgili hassasiyet gösteriyoruz. Öncelikle kaldırımların yapılması, sıcak asfaltının dökülmesi, çizgilerin yapılması gibi tüm üstyapı çalışmalarını kısa bir sürede bitirip vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz" dedi. Gürlesin, Kınıklı Mahallesi 6010 sokak ve Mimarlar Sokağı'ndaki üstyapı çalışmalarının 6 günde bitirildiğini söyledi. Pamukkale Belediyesi olarak, tüm çalışmaları hem hızlı, hem kaliteli olmasına dikkat ederek ve verimliliği maksimum düzeyde tutarak sürdürdüklerini belirten Başkan Gürlesin, "Şehir merkezindeki hareketli bir bölgede üstyapı çalışmalarının 6 gün gibi kısa bir sürede bitirilmesi önemlidir" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Doktor Munise Özcan Caddesi'nde kaldırım çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, "Kınıklı Mahallesi 6010 sokak ve Mimarlar Sokağı'ndaki çalışmalarımızda yaklaşık bir hafta içinde, 2-2,5 km'lik bir bölgede 3500 ton asfalt kullanıldı. Yine aynı mahalledeki Doktor Munise Özcan Caddesi ile Barbaros Caddesi'nde birçok sokağımızla birlikte toplamda 6 km'lik bölgede sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Barbaros Caddesi, 6205, 6212 sokaklarda çalışmalarımız bitti. Biz, sorumluluk alanımız olan yerlerde bir fazla aracımızın otopark yapabilmesi için çizgisine kadar özellikle dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın, onların mağdur olmaması noktasında bütün imkânlarımızı seferber ettiğimizi bilmelerini istiyorum. Yapılan çalışmaların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.