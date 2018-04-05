PAÜ, otizm dostu üniversite oldu

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nde 'Otizm Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi için düzenlenen imza törenine, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç ve Eğitim Koordinatörü Burcu Bilik katıldı. Otizm farkındalık ayında otizm dostu üniversite protokolü imzalamaktan mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, üniversite olarak Otizm Eylem Planı'nın hayata geçirilmesine destek olmak ve Türkiye çapında örnek uygulamaların oluşturulmasına katkı sağlamak istediklerini belirtti. Bağ, "Üniversite olarak Denizli Otizm Derneği ile birlikte yapacağımız çalışmalarla otizmli bireylerin ve ailelerinin hayatında fark yaratacağımıza inanıyoruz" dedi.

İmzalanan protokol kapsamında, Otizm Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi için Pamukkale Üniversitesi dernek ile işbirliği yaparak, otizmli bireylerin ve ailelerinin eğitimi, psikososyal destek hizmetleri, otizmli bireylerin toplumla bütünleşmesi için seminer, çalıştay, konferans gibi etkinlikler düzenlenecek.