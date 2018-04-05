Polis sokak hayvanlarına kucak açtı

İzmir
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Balçova Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesi çok sayıda kedi ve köpeğe ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 8 yıl Balçova Emniyet Müdürlüğünün maskotu olan ve hastalandıktan sonra ölen "Zeytin" isimli köpeği emniyet müdürlüğünün bahçesine gömen personel, buraya bir de tabela yerleştirdi. Balçova Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay, annesi ölen ve kendisi de ölmek üzere olan 2 aylık Sibirya Kurdu kırmasını barınaktan sahiplendi. Müdürlüğün yeni "sakini", bahçede personel tarafından oluşturulan ısı yalıtımlı barınağa yerleştirilerek hayata yeniden tutundu. Karnesi oluşturulan "Zeytin", personelin de yeni maskotu oldu. Sokakta gördükleri hayvanlara sahip çıktıklarını belirten Balçova İlçe Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay, "Hayvanları seviyoruz ve sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sokakta zor durumda gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Bahçemiz müsait olduğu için hafta sonu personelin eşi ve çocukları gelerek Zeytin' ile vakit geçiriyor. Herkes evlerinden yemek ve oyuncaklar getiriyor. Zeytin çocuklarla vakit geçiriyor, oyun oynamaktan da zevk alıyor" diye konuştu.