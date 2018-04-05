Spil kış turizminin başkenti olacak Spil Dağı’nın kış turizminin başkenti olması için İsviçre modeli uygulanıyor. Turizmden daha çok pay alabilmesi için Bakan Eroğlu’nun talimatıyla Spil’in zirvesine özel bir gölet yapılıyor

Giriş Tarihi: 5.4.2018