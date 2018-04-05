Spil kış turizminin başkenti olacak

Doğal güzellikleri kadar; mitolojik tarihi, ve yılkı atlarıyla da meşhur Manisa
'nın 1513 rakımlı Spil Dağı yayla turizminin Ege'deki yeni merkezi oluyor. Spil Dağı Milli Parkı'na tıpkı İsviçre Alpleri gibi onbinlerce yerli ve yabancı turist çekmeyi hedefleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 1513 rakımlı dağın zirvesine özel bir gölet yapılması talimatı verdi. Projesi DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan reklarasyon göletinin ihale süreci tamamlandı ve inşaat aşamasına geçildi. 2019'DA TAMAMLANACAK
Membran üzeri beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilecek "Atalan Reklarasyon Göleti'nin gövde yüksekliği 3 metre olacak. 15 bin m3 su tutacak turizm amaçlı göletin çevresine ise yürüyüş ve bisiklet yolları ile piknik alanları inşa edilecek. 2 milyon 500 bin liraya ihale edilen gölet 700 iş günü içinde bitirilecek ve 2019 yılı sonunda hizmete açılacak. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen gölet projesi tamamlandıktan sonra Spil Dağı Milli Parkı, daha cazip hale gelecek. Bölgeye sadece Manisa ve İzmirlileri değil kış ve yayla turizmini tercih eden yerli ve yabancı on binlerce turisti ağırlayacak. Tek mevsim yerine 4 mevsim boyunca turizme katkı sağlaması amaçlanan Spil Dağı'nın turizmde önemli rol oynaması bekleniyor.