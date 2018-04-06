9. Alaçatı Ot Festivali başladı

İzmir nisan ayında etkinliğe doyacak. Dün başlayan 9. Alaçatı Ot Festivali, 5-8 Nisan tarihleri arasında "Sarmaşık/Kuşkonmaz" temasıyla ziyaretçilerini ağırlarken, 17 yıldır 100 ülkede 45 milyonu aşan seyirciyle buluşan genel yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, "Anadolu Ateşi" ve "Troya" adlı gösterilerini bugün ve yarın Halkapınar Spor Salonu'nda sahne alacak. 3 bin yıllık Troya efsanesine yeniden hayat veren Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 200 dansçı ile 400 metrekarelik sahnede gösteriyi sunacak. 7 Nisan'da ise doğu ve batı kültürlerini buluşturan "Anadolu Ateşi" adlı müzikali sahnelenecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi, (İZDOB), yarın ve 9 Nisan'da "Minyatür" ve "Gece" balelerini, 12 Nisan'da ise Don Giovanni" operasını sahnelemeye devam edecek. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda ise, bugün ve yarın "Haydi Karına Koş" oyunu sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

KÖYLERDE YAŞAYAN OPERAYLA TANIŞIYOR

İZDOB, yaklaşık 8 yıl önce opera izleme imkanı olmayan köy ve kasabalarda bu sanatı tanıtmak için başladığı eğitim konserleri kapsamında 250'yi aşkın konserle yaklaşık 100 bin öğrenciye ulaştı.Son olarak Ödemiş ilçesinin kırsal mahallerinde bulunan Köseler, Kurucuova Çayır, Orhangazi, Kemenler, Kızılcaavlu ve Ovakent'teki ilkokul öğrencileri ve aileleri için Ödemiş Belediye Kültür Merkezinde sahneye çıkan İZDOB sanatçıları, tamamen dolan salonda konser verdi.

TEDBİRLER ALINDI

İzmir Çeşme'de 5-8 Nisan tarihleri arasında yüz binlerce kişiyi ağırlaması beklenen Alaçatı Ot Festivali için İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın koordinesinde Çeşme Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Alaçatı Ot Festivali'nin huzur içinde geçmesi için Çeşme Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 160 personele ek olarak 200 takviye ekibin görev yapacağını açıkladı. Festivalin ilk gününden festivalin bitimine kadar Çeşme'nin üç girişinde 24 saat esasına göre denetimlerin yapılacağını belirten Alev, yoğun kalabalığın olacağı yaya alanlarında il merkezinde görevli huzur timlerinin ve yunus ekiplerinin görev yapacağını bildirdi. Alev, helikopter, drone, bomba imha ve narkotik köpeklerinin de huzurlu ve güvenli bir festival için güvenlik tedbirleri çerçevesinde kullanılacağını açıkladı.