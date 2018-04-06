Bayraklı’da özel öğrencilere özel şenlik

İzmir'de Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 80. Yıl Metaş Ortaokulu ev sahipliğinde özel eğitim öğrencilerinin katıldığı Spor ve Oyun Şenliği düzenlendi. Şenliğe Bayraklı Kaymakamı Adem Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, Okul Müdürü Nazmiye Güçlüoğulları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Şenliğin açılışında konuşan Okul Müdürü Nazmiye Güçlüoğulları, "Sevgi ve oyun ile hep birlikte engelleri aşmak, sporun özel eğitim öğrencileri tarafından yapılmasını sağlayarak bu öğrencileri topluma hazırlamak, eğlenirken zekasını ve zihinsel becerilerini geliştirerek sosyalleşmelerine katkıda bulunmak istedik. 'Sevgi ve Oyun ile Engelsiz Yarınlara' sloganından yola çıkarak onları mutlu edebileceğimiz bir günde buluşturduk" dedi. Şenliğe katılan öğrenciler ve aileleri bocce, penaltı atışı, bowling, şişe kapmaca, dart, basketbol,yuvanı bul, balon patlatma gibi birçok oyunda oynayarak keyifli vakit geçirdi. Kazanan ve kaybedenin olmadığı, tüm çocukların ödüllendirildiği şenlikte öğrencilere protokol tarafından madalya ve tişört dağıtıldı. Şenlik kapsamında ayrıca Down Sendromu Derneği tarafından yaptırılan Özel Eğitim Sınıfı'nın açılışı gerçekleşti.

BUGÜN NELER OLDU