“İzmir’e olan aşkım nedeniyle adayım”

İZMİR Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği seçimlerinde, adaylığını açıklayan Özel İzmir Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Selim Amato, "İzmir'e olan aşkım nedeniyle seçimlerde aday oldum" dedi. Op. Dr. Amato ve ekibi, 'Ben değil, Biz Adayız' sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "İzmir için hedefe kilitlendik. Sorunları Ankara'ya ulaştıracağız" vurgusunu yaptı. 9 Nisan'daki İzmir Ticaret Odası 31 No'lu İnsan Sağlığı Grubu Komitesi seçimlerinde güçlü şirketlerle beraber olduklarını belirten Amato, "Biz, İzmirlilere ve şirketlere hizmet vermek için yola çıktık" dedi.

BUGÜN NELER OLDU