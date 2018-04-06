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’e olan aşkım nedeniyle adayım”

Giriş Tarihi: 6.4.2018
“İzmir’e olan aşkım nedeniyle adayım”

Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği lerinde, adaylığını açıklayan Özel İzmir Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Selim Amato, "İzmir'e olan aşkım nedeniyle seçimlerde aday oldum" dedi. Op. Dr. Amato ve ekibi, 'Ben değil, Biz Adayız' sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "İzmir için hedefe kilitlendik. Sorunları 'ya ulaştıracağız" vurgusunu yaptı. 9 Nisan'daki 31 No'lu İnsan Sağlığı Grubu Komitesi seçimlerinde güçlü şirketlerle beraber olduklarını belirten Amato, "Biz, İzmirlilere ve şirketlere hizmet vermek için yola çıktık" dedi.

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“İzmir’e olan aşkım nedeniyle adayım”
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