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, Dallıca İlkokuluna halı saha kazandırıyor

İlçe genelinde spor alanlarının artırılması için birçok önemli projeyi hayata geçiren , Dallıca İlkokulu’nda halı saha yapım çalışmalarına başladı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 09:15
Nazilli Belediyesi, Dallıca İlkokuluna halı saha kazandırıyor

Sosyal belediyecilik alanında örnek projelere imza atan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Dallıca İlkokulu'na halı saha yapımı için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek çalışmaları başlattı.

Okulun istinat duvarı yapımı ve boyama işlerini de üstlendiklerini belirten Başkan Alıcık, "2009 yılından bu yana çocuklarımızın eğitimi için gereken desteği verdik. Birçok talebi hizmet çerçevemiz kapsamında yerine getirdik. Hem ilçe merkezindeki hem de köylerimizdeki okullarımıza hizmet götürdük. Çocuklarımızın daha modern şartlarda eğitim alabilmesi, daha sağlıklı alanlarda spor yapması için olarak elimizden geleninin hep daha fazlasını yapmak için gayret ettik. Sosyal belediyecilik anlamında 'da ilklere imza attık. Dallıca İlkokulumuza da bir halı saha projemiz var. Ekiplerimiz okulumuzun boyama işini ve istinat duvarı yapımını tamamladı. Okulumuzdaki Atatürk büstünü yeniledik, iki adet bayrak direği diktik. Okul bahçemize parke taşı döşedik. 'Eğitime destek, geleceğe hizmet' anlayışıyla çalışıyoruz. Çocuklarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Nazilli Belediyesi, Dallıca İlkokuluna halı saha kazandırıyor
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