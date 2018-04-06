Şampiyonlar Ligi’ni gözden geçireceğiz

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde UCAM Murcia'ya elenerek üst üste ikinci kez Final Four'un kapısından dönen Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, seride yaşanan olaylara sert tepki gösterdi. İspanyol rakibini bu sezon gruplardaki iki maçta da yenmesine rağmen çeyrek finaldeki iki mücadeleyi de kaybeden yeşil-kırmızılılarda Büyükkarcı, "Hem İzmir'de hem İspanya'da saha dışı organizasyonlarla bizi devre dışı bırakan Murcia'yı kutlamak içimden gelmiyor" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 2 iç saha maçını seyircisiz oynama ve 20 bin euro ceza alan Kaf-Kaf'ta Büyükkarcı, İzmir'deki olayın fitilini ateşleyen rakip takımdan Rojas'a herhangi bir ceza çıkmamasına tepki gösterip, "Şampiyonlar Ligi'nin buna seyirci kalması bu organizasyonun bizim tarafımızdan gözden geçirilmesine neden olabilir. Tüm Avrupa'da mimli olan bu iki oyuncuyla ilgili hala bir ceza çıkmaması düşündürücü. Avrupa'da yer alacağımız kupayla ilgili resmi açıklamayı çok kısa süre içinde yapacağız" dedi.

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