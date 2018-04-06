Somalı öğrencilerden 'Kuş Evi' projesi

Aileleri tarafından verilen okul harçlıklarıyla Kuş evi projesi için gerekli malzemeleri temin eden öğrenciler büyük bir duyarlılık örneği göstererek projeyi başlattı. İlkokul öğrencilerine doğaya duyarlılığı anlatmak için başlatılan proje kapsamında yapılan kuş evleri Naciye Evren İlkokulu bahçesindeki ağaçlara asıldı.

Kuş evi projesi hakkında bilgi veren Sınıf öğretmeni Engin Güven, "Bu projeyi öğrencilerimizin doğaya duyarlılığını yansıtmak amacıyla gerçekleştirdik. Biz bu projeyi sokak hayvanları için düşünmüştük lakin okulumuzun çevresi buna müsait olmadığı için bunu kuş evi projesine çevirdik. Sağ olsunlar velilerimiz de bizlere destek oldu. Bu projemizin diğer okullarımıza da örnek olmasını diliyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz bu proje dışında okulumuz yakınında kurulan pazardan balık alarak sokak hayvanlarını besliyorlar" derken, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş da miniklere hayvan sevgisini aşılayan projede emeği geçenleri tebrik etti.