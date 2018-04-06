Zeytİnlİk alan çöplüğe döndü

Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki zeytinlik alanlar moloz tehdidi altında. Edremit Belediyesi'nin ve yetkililerin tüm uyarılarına rağmen özellikle Tuzcumurat Mahallesi, yol kenarları ve zeytinlik araziler çöp ve moloz dökenlerin vazgeçilmez mekanları oluyor. İnşaat molozları, beton mikserlerinden dökülen atık betonlar, atıklar ile dolan zeytinliklerde verim düşerken insan sağlığı ile de oynanıyor. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, "Zeytin ağacını koruma kanunu var zaten. Birincisi kanuna aykırı bir işlem yapılmış oluyor. Zeytin bahçesine siz dışarıdan herhangi bir şekilde kontrolsüz su dahi verseniz zeytin ağaçlarının kökleri zarar görmeye başlar. Bugün burada arkamızda molozlar var. Ne olduğu belli olmayan birçok maddeyi barındıran molozları dökmüşler. Muhtemelen buradan bir kirlilik doğacak, zeytin ağacının hem kök gelişimi hem de bundan sonraki meyvesine direkt olarak etki edecektir" dedi. Bölge sakinleri yeşil alan içerisinde ekili bulunan zeytin fidanlarının tahrip edilmesine tepki göstererek olayı tam bir rezalet olarak nitelendirdi. Vatandaşlar, "Bu manzara ilçemize hiç yakışmıyor. Gerekirse yetkililer burada 24 saat nöbet tutsunlar" diyerek sezon öncesi tedbir alınmasını istedi. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, moloz, hafriyat vb. gibi atıklarının dökülmesi için belirlenen yerler dışında atık dökenler hakkında cezai işlem uyguladıklarını ifade etti.

MAHALLELİYE ÇÖP ŞİKAYETİ

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde cadde ve sokakların çöpünü toplayan bir firma, bir sokağın sakinleri çöplerini çöp konteynırına atmadıkları için düzenlediği basın toplantısı ile vatandaşı şikayet etti. Çöp firması yetkilisi Hüseyin Kara, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların iki yıldır çöplerini konteynır yerine yere attıklarını ifade etti. Çocuk parkının da bulunduğu sokağın başındaki çöpün büyük bir kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Kara, "İlgili çevre sakinlerini broşür ve eğitici çalışmalarla uyarmamıza rağmen çöplerini hala açıkta bırakmaya devam ediyorlar. Bu durum hem çevre sağlığı için sakıncalı hem de bizim çöpü toplamamızı geciktiriyor. Biz de böyle bir yöntemle mahalle sakinlerini Ödemiş halkına şikayet ediyoruz. Umarız, bundan böyle çöplerini çöp konteynerinin içine dökerler" dedi.