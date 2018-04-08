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‘Sanayicinin sorunlarını çözeceğim’

Giriş Tarihi: 8.4.2018
‘Sanayicinin sorunlarını çözeceğim’
EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarihinde ilk kez üç dönem görev yaparak en fazla süreyle oda başkanlığını yürütecek olan Ender Yorgancılar, komite seçimlerinin ardından yönetim kurulu başkan adaylığını resmen açıkladı. İl Seçim Kurulu'na sonuçların teslim edilmesiyle seçimlerin kesinleştiğini vurgulayan Yorgancılar, 11 Nisan Çarşamba yönetim kurulu üyeleri, odalar birliği delegeleri ve disiplin kurulu üyelerinin yasal olarak seçileceğini dile getirdi. Aynı gün ilk yeni meclis toplantısını gerçekleştirip bu dönemin çalışmalarına başlayacaklarını anlatan Yorgancılar, "Gerek 'de gerek Ankara'da bundan önceki 9 yılda yaptığım gibi sanayicinin sorunları çözmek için çalışacağım. İnşallah bundan önce olduğu gibi uyumlu bir meclis olur. İzmir'e şimdiye kadar önemli bir katkı koyduk, bundan sonra da çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.
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