Atatürk ortaokulu futsalda destan yazdı

Müsabakalara Aydın'ı temsilen katılan Nazilli Atatürk Ortaokulu büyük bir başarıya imza atarak namağlup şekilde Türkiye şampiyonası yarı finallerine katılma hakkı elde etti.

Isparta'da düzenlenen Okullar arası Futsal Yıldızlar Yarı Final müsabakalarına 6 kız, 8 erkek olmak üzere toplam 14 il katımı katıldı. Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonunda 05 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 10:00'da başlayan Futsal yarı final müsabakalarına erkeklerde Burdur Ayşe Sak Ortaokulu, Samsun Bayındır Ortaokulu, Aydın Nazilli Atatürk Ortaokulu, Denizli Ticaret Borsası Ortaokulu, İstanbul Orhangazi Ortaokulu, Antalya Fatih Ortaokulu, Konya Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu ve Mersin Ziraat Odası Ortaokulu katıldı. 2 grupta yapılan ve 8 Nisandaki grup birincileri arasında düzenlenen final müsabakalarında B Grubu şampiyonu Samsun Bayındır Ortaokulu ile karşılaşan Aydın Nazilli Atatürk Ortaokulu 5-2'lik skorla kazandığı maç sonunda toplamda oynadığı 22 karşılaşmanın 22'sinde de yenilgi yüzü görmeden Türkiye Yarı Finallerine katılma hakkı kazandı.

NAZİLLİLİ BARAN KAYA YILDIZLAŞTI

Isparta Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonunda oynanan maçlarda Baran Kaya ise attığı 11 golle yıldızlaştı. Toplam 22 maçta 70 gol kaydeden başarılı oyuncu Baran Kaya, takımın da yıldızı oldu. Müjdeli haberi Nazilli'de alan Atatürk Ortaokulu Müdürü Selman Kahya ve Nazillili veliler büyük coşku yaşadı. Okul Müdürü Kahya çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Okulumuz Nazilli Atatürk Ortaokulu Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına girerek Niğde'de yapılacak Türkiye finallerine çıkmaya hak kazanmıştır. Türkiye finallerine son sekiz takım arasına kalan okulumuz Futsal Takımı öğrencilerine ve değerli öğretmenlerimize bize bu başarıyı tattırdıkları için teşekkürlerimi sunar, finallerde başarılar dilerim. Takımımız Nazilli ve Aydın'ın gururu oldu. Çocuklarımızı çalıştıran ve başarılarında büyük emekleri olan Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz Halil Dinç ve Erdem Parlaktaş öğretmenlerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar arttıkça sorumluluğumuz da artıyor. Bu sorumluluğun bilinciyle bir kez daha ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

