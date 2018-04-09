Denİzlİ şahlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Denizli 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Salondaki ve dışarıdaki büyük coşku ve heyecanın 2019'daki seçimler öncesi büyük bir umut verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin bu sevdanız bize cesaret, özgüven ve mücadele azmi veriyor. Ben bugün gerçekten çok farklı bir Denizli görüyorum. Ben bugün kabına sığmayan, heyecan dolu bir Denizli görüyorum. İnşallah Denizli teşkilatımız 2019'a kadar tempoyu daha da artıracaktır" dedi.

15 YILDA 17.5 KATRİLYON

?Proje bedeli 3.5 katrilyon lira olan Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu'nun ihalesinin haziran sonunda yapılacağının müjdesini verien Cumhurbaşkanı, "Denizli'yi kalkındırmak için de var güçle çalışıyoruz. Kente 15 yılda 17.5 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını, eğitimde 3 bin 777 adet yeni derslik inşa ettiklerini, 5 bin 90 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtıklarını, birkaç yıl içinde 2 bin 300 kişilik yeni yurtları da hizmete sokacağız" dedi. TOKİ vasıtasıyla Denizli'ye 11 bin 295 konut projesinin başlatıldığını belirten Erdoğan, "Denizli'ye 11'i hastane olmak üzere toplam 28 sağlık tesisi kazandırdık. Çardak Havalimanı'nı büyüttük ve modernize ettik. 14 baraj, 8 gölet inşa ettik, 4 baraj ve 5 göletin de yapımının devam ediyor. Sulama projeleriyle 828 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık" diye konuştu.

NİKAH ŞAHİDİ OLDU

?İl kongresinin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kızı Esra Zolan ile Abdullah Tok'un nikah törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahitlik yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıyılan nikahın ardından Ankara'ya hareket etti.