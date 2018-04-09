Ehliyet uygulama sınavlarında tablet dönemi başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen takvim doğrultusunda Salihli'de Nisan ayı itibariyle direksiyon eğitimi sınavlarının e-Tablet üzerinden sınav yapma uygulamasına başlandı. Salihli'de yapılan direksiyon sınavında tablet uygulaması başarı ile gerçekleşti.

Ehliyet alacakların girdiği direksiyon uygulama sınavı değerlendirmelerinin daha önce her kursiyer için hazırlanan 3 evrak üzerinden yapıldığı, şimdi tablet uygulamasıyla 35 dakika süren sınavın sonuçlarının, Milli Eğitim Bakanlığı'nın elektronik sistem ağı MEBBİS'e, oradan da anlık olarak Polis Bilgi Sistemi olan PolNet'e aktarılacağı, böylece zamandan da büyük tasarruf sağlanmış olacağı belirtildi.

Tablet döneminin suistimalleri de ortadan kaldıracağı, özellikle 'joker' diye tabir edilen, sınavda adayın yerine başkasının girdiği uygulamaları da tamamen sonlandırmış olacak. Sınavın başında tablet bilgisayarlarla adayın fotoğrafı çekilip, sistemdeki biyometrik kayıt ile eşleştirileceği ifade edildi.

