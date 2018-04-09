Meyve fidanları emin ellerde

Bu kapsamda Salihli'ye giden teknik ekipler, Hacıhıdır, Kemer, Kurtturan ve Mersinli Mahallelerinde toprakla buluşturulan zeytin ve ceviz fidanlarının gelişim durumlarını takip etti.

Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' kapsamında il genelinde üreticilere önemli desteklerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, fidanların toprakla buluşturulmasının ardından da katkılarını sürdürmeye devam ediyor. 17 ilçede yürütülen proje kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturulurken, fidanların gelişim durumları da Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli teknik ekipler tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda Salihli'de toprakla buluşturulan fidanların gelişim durumu teknik ekiplerce yerinde kontrol edildi. Konuyla ilgili bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde 2017 yılında Salihli'de 315 adet ceviz fidanı ve 5 bin 628 adet zeytin fidanı desteğinde bulunuldu. bu fidanların takibi de ekiplerimizce yapılıyor. Hacıhıdır, Kemer, Kurtturan ve Mersinli Mahallelerinde toprakla buluşturulan fidanların gelişimlerini yakından takip eden Ziraat Mühendislerimiz, sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve üreticilerin bu fidanlardan yarar sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor" dedi.

