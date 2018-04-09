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'da 145 yakalandı

’nın Seydikemer ilçesinde, 'dan 'ye yollarla girdiği belirlenen , Bangladeş, Nepal ve uyruklu 145 jandarma tarafından yakalandı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:59
Muğla'da 145 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Bayır Mahallesi Antalya-Fethiye karayolunun üzerinde grubu olduğu ihbarını aldı. Bölgeye hareket eden ekipler, 'dan 2 gün boyunca Seydikemer ilçesine minibüslerle geldikleri öğrenilen 141 , 2 Afgan, 1 Bangladeş ve 1 Nepal uyruklu i yakaladı.

Otobüslerle ilçedeki Seydikemer spor salonuna getirilen göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. Göçmenlerin bazılarının bölgedeki sera ve inşaatlarda çalışmak için geldiği, bazılarının da 2 bin avro karşılığında gitmek istedikleri öğrenildi.

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Muğla'da 145 kaçak göçmen yakalandı
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