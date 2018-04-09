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na et parçası kaçan minik Eymen, nde öldü

'nın Hisarcık ilçesinde, na et parçası kaçan (2) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eymen'in nde hayatını kaybettiği belirtildi.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:07
Nefes borusuna et parçası kaçan minik Eymen, doğum gününde öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde meydana geldi. Turan Dağtaş ve Derya Dağtaş'ın çocukları 'ın na akşam yemeğinde yenilen pilavda bulunan et parçası kaçtı. Gelen 112 ambulansıyla Hisarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eymen, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Eymen'in nde hayatını kaybettiği belirtilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Nefes borusuna et parçası kaçan minik Eymen, doğum gününde öldü
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