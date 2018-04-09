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lerden ilkokula yardımı

'nın İlkokulu'na ler tarafından hediye edildi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 13:07
Polislerden ilkokula bilgisayar yardımı

İlkokulu Müdürü Recep Dayı, yaptığı açıklamada, '' Güzel yurdumuzun çeşitli yerlerinde vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, halkın canını ve malını korumak için gece gündüz hiç yılmadan usanmadan görev yapan kahraman lerimizin nun Maliye Mezunları Derneği Şehit Recep Akbunar kütüphanesine bağışlamışlardır.

İstiklal İlkokulu Okul Aile Birliği ve Okul Müdürlüğü olarak ve de görev yapan kahraman polislerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

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Polislerden ilkokula bilgisayar yardımı
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