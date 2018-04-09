Polislerden ilkokula bilgisayar yardımı

Altıntaş İstiklal İlkokulu Müdürü Recep Dayı, yaptığı açıklamada, '' Güzel yurdumuzun çeşitli yerlerinde vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, halkın canını ve malını korumak için gece gündüz hiç yılmadan usanmadan görev yapan kahraman polislerimizin İstiklal İlkokulunun Maliye Mezunları Derneği Şehit Recep Akbunar kütüphanesine bilgisayar bağışlamışlardır.

İstiklal İlkokulu Okul Aile Birliği ve Okul Müdürlüğü olarak İstanbul ve Hakkari de görev yapan kahraman polislerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.