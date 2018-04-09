Şampiyon Az Alkmaar oldu

Altınordu Kulübü tarafından düzenlenen ve 21 ülkeden 56 futbol takımının mücadele ettiği İzmir Kupası'nın final maçında iki Hollanda ekibi Twente ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Selçuk ilçesindeki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde oynanan final maçının normal süresi 1-1 sona erdi. Penaltılarda rakibini 5-3 yenen AZ Alkmaar şampiyonluk kupasını kaldırdı.AZ Alkmaar'a kupasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ verdi. İzmir Kupası'nda üçüncü ise İsveç'in Brommapojkarna takımını 3-0 yenen Belçika ekibi Anderlecht oldu.

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