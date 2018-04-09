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Şampiyon oldu

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Şampiyon Az Alkmaar oldu

Altınordu Kulübü tarafından düzenlenen ve 21 ülkeden 56 futbol takımının mücadele ettiği Kupası'nın final maçında iki ekibi Twente ile karşı karşıya geldi. Selçuk ilçesindeki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde oynanan final maçının normal süresi 1-1 sona erdi. Penaltılarda rakibini 5-3 yenen AZ Alkmaar şampiyonluk kupasını kaldırdı.AZ Alkmaar'a kupasını Genel Başkan Yardımcısı ve Hamza Dağ verdi. 'nda üçüncü ise 'in Brommapojkarna takımını 3-0 yenen ekibi Anderlecht oldu.

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Şampiyon Az Alkmaar oldu
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