Şengül: Havuç göze iyi gelir

AK Parti İzmir'de Urla ve Güzelbahçe 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Halkapınar-Otogar metrosu ve Körfezgeçiş projesi için "Uzatılan iki havuç" söylemlerine sert bir dille yanıt verdi. Şengül, "Dün Kocaoğlu yerelde bir açıklama yapmış. Seçim öncesi AK Parti bize havuç veriyor demiş. Evet havuç veriyoruz Sayın Kocaoğlu, çünkü yaşın 72 oldu. Artık gözlerin görmüyor, havuç gözlere iyi gelir. Çünkü sana havuç veriyoruz ki gözlerin iyi görsün, İzmir'e yapılan bütün yatırımları gör. Şimdiye kadar 14 yılda 43-44 milyar lira merkezi hükümet İzmir'e yatırım yapmış, Adnan Menderes Havalimanı'nı yapmışız, çevre yolunu yapmışız, Konak Tüneli'ni, Adalet Sarayı'nı yapmışız, İZBAN'ı hep beraber yaptık, 15 bin TOKİ ile konut yaptık" dedi.

O YATIRIMLAR YAPILIR

?Son 14 yılda bin 500 okul sayısını 3 bine çıkardıklarını belirten Şengül, "Bütün engellemelerine rağmen stadın temelleri atıldı, yurtlar yaptık, yat limanları yaptık. Büyükşehir hastaneleri yaptık. Bizim anlayışımız şu, İzmir bizim, hepimizin. İzmir bize yerelde oy vermedi diye İzmir'e yatırım yapmama, cezalandırma gibi birşey bizim hayat tarzmızda yok. Bize İzmir hiç oy vermese bile İzmir'in hakettiği hanngi yatırımlar varsa o yatırımları yaparız" diye konuştu.