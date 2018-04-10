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Altay istikrarı yakalayamadı

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Altay istikrarı yakalayamadı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftayı Karşıyaka yenilgisiyle noktalayan Altay'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir görevinden istifa etti. Taşdemir karşılaşmanın ardından yönetime istifasını verirken, Başkan Özgür Ekmekçioğlu da istifayı kabul etti. Taşdemir'in görevden ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarına hız veren siyah-beyazlılar, bu sezon 3. farklı teknik direktörle çalışmaya hazırlanıyor. Bu sezon 3. teknik direktör ile çalışmaya hazırlanan Altay, son 1.5 sezon göz önüne alındığı zaman ise 6. teknik direktörünü arıyor. Geçtiğimiz sezon başkanlık koltuğuna oturan Özgür Ekmekçioğlu, bu dönemde tam 5 teknik adam ile çalıştı. Karşıyaka yenilgisi ile şampiyonluk yolunda büyük yara alan Altay, liderliği geçen hafta geri verdiği Gümüşhanespor'un da 3 puan gerisine düştü. ekibinin Play-Off hattının dışında yer alan 6'ncı sıradaki Bandırmaspor'la arasında 2 puan fark bulunuyor. Üst üste Play-Off hedefindeki Bugsaşspor (D) ve Hacettepe ile karşılaşacak Altay, son 2 haftada Pendikspor (D) ve lider Gümüşhanespor'la kozlarını paylaşacak.
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Altay istikrarı yakalayamadı
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