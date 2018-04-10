Altınordu’nun hedefi Play-Off

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, bitime 4 hafta kala Süper Lig'e direkt çıkma şansını zora soktu. Akın Çorap Giresunspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra dün evinde zirve yarışındaki Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Altınordu, 5 puan kaybederek ilk 2'nin 7 puan gerisine düşerek 49 puanla 6'ncı sırada yer buldu ve rotasını bu kez Play- Off'a çevirdi. Ligde cumartesi günü deplasmanda 1 puan üzerinde yer alan Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak Altınordu'da iki önemli futbolcunun cezalı duruma düşmesi de keyifleri kaçırdı. Ümraniyespor karşısında sarı kart gören stoper Hasan ve forvet Mirkan bu hafta kadroda yer almayacak.