Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Altınordu’nun hedefi Play-Off

Altınordu’nun hedefi Play-Off

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Altınordu’nun hedefi Play-Off
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, bitime 4 hafta kala Süper Lig'e direkt çıkma şansını zora soktu. Akın Çorap Giresunspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra dün evinde zirve yarışındaki Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Altınordu, 5 puan kaybederek ilk 2'nin 7 puan gerisine düşerek 49 puanla 6'ncı sırada yer buldu ve rotasını bu kez Play- Off'a çevirdi. Ligde cumartesi günü deplasmanda 1 puan üzerinde yer alan Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak Altınordu'da iki önemli futbolcunun cezalı duruma düşmesi de keyifleri kaçırdı. Ümraniyespor karşısında sarı kart gören stoper Hasan ve forvet Mirkan bu hafta kadroda yer almayacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordu’nun hedefi Play-Off
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN