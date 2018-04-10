Denizli’deki kitap fuarı tam not aldı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı 30 Mart-08 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. 150 yazar ve 220 yayınevinin katıldığı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı'nı 300 bin kişi ziyaret etti. Her gün onlarca farklı yazarın imza günleri ve söyleşi düzenlediği fuarda onur konuğu Mustafa Tatcı oldu. Türkiye'nin en ünlü yazarları okurlarla buluştu. Fuara katılan yazarlar ve yayınevleri gösterilen ilgiden oldukça memnun kalırken, 10 gün boyunca 300 bin kişinin ziyaret ettiği fuar vatandaşlardan tam not aldı.