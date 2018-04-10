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Erken evrendeki mide ve bağırsak lerine ameliyatsız çözüm

’da başarılı çalışmalarıyla ve birçok yeni tedavi yöntemlerini uygulamasıyla dikkati çeken ADÜ Gastroenteroloji Bilim Dalı, mide ve bağırsak i tedavilerinde de bir ilki başararak, Türkiye’de sadece birkaç merkezde yapılabilen, erken evredeki mide ve barsak kanserlerinde ameliyatsız ‘Endoskopik Rezeksiyon’ yöntemini uygulamaya başladı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 10:07
Erken evrendeki mide ve bağırsak kanserlerine ameliyatsız çözüm

Büyük, sapsız ve yatay polip olarak adlandırılan poliplerin çıkarılmasının geleneksel endoskopik polip çıkarma yöntemleriyle mümkün olmadığını belirten Dr. , son zamanlarda geliştirilen ileri endoskopik tedavi yöntemleri ile bunların ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde cerrahi operasyona gerek kalmaksızın endoskopik olarak çıkarılmasının mümkün olacağını aktardı.

Bu yeni yöntemler sayesinde, poliplerin e dönüşmesinin de engelleneceğini vurgulayan Kandemir, "Bu yeni ileri endoskopik yöntemler, Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR) ve endoskopik submukozaldiseksiyon (ESD) olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntemlerle, derine inmemiş, erken evre yüzeysel mide ve kolon kanserleri de çıkartılabiliyor. Böylece cerrahi bir operasyonlara gerek kalmadan hastaların tedavisi mümkün olabiliyor.
Erken evre yüzeysel kanserlerin derinliğini ölçebilmek için ise teknolojik ön incelemeler kullanılıyor. Optik boyama yapabilen özelleşmiş endoskoplar, boyama (Kromoendoskopi) ve endoskopik ultrasonun kullanıldığı inceleme yöntemleri ile kolonun iç yüzeyinin yanı sıra, kolon duvarları incelenerek tümörel yapının derinliği doğrudan ölçülebiliyor" dedi.

Bu yeni endoskopik yöntemlerle, erken evre kolon ve mide kanserlerinde tümörün tamamen çıkarılmasındaki başarı oranının yüzde 95'lere ulaştığını vurgulayan Kandemir, "Tümöral yapı, ilk iki katman ile 3. katmanın 3'te birinin yüzeysel kısmını geçmemişse, ameliyata gerek kalmadan artık endoskopik olarak çıkartılabiliyor. Endoskopik mukozal rezeksiyon yöntemi ile tümörel doku 2 santimin altında ise özelleşmiş metalik kement-halka ile yakalanarak elektrik akımı ile kesiliyor. Bu yönteme endoskopik mukozal rezeksiyon denilmektedir" sözleriyle endoskopik mukozal rezeksiyon yöntemini anlattı.

Dr. Öğretim Üyesi Altay Kandemir, "Tümoral dokunun çapı 2 cm 'nin üzerinde ise bu durumda endoskopik mukozal rezeksiyon yöntemi kullanılamamaktadır. Onun yerine yükseltilmiş tümörel dokunun altına iğne şeklindeki bıçaklarla girilmekte, elektrik akımı ile önce çevresi sonrada alt kısmı kesilerek, doku tek parça halinde çıkartılmaktadır. Bu tedavi yöntemleri ile erken evre kolon kanserinde tedavi başarısı yüzde 95'in üzerindedir. Hasta konforu çok yüksek olan bu ileri endoskopik metodlar sayesinde, hasta kısa sürede taburcu edilebiliyor ve kısa sürede normal hayata dönebiliyor." sözleriyle işlem hakkındaki açıklamalarına son verdi.

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Erken evrendeki mide ve bağırsak kanserlerine ameliyatsız çözüm
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