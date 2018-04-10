Folkart’ta keşfedildiler filmlerde rol alıyorlar

Folkart Academy Tiyatro Atölyesi Özel Yetenek
Sınıf öğrencileri dizilerde, reklamlarda ve filmlerde çeşitli roller almaya ve görevler üstlenmeye başladılar. Folkart Academy Özel Yetenek Sınıfı'nın ilk mezunlarından Yağmur Çokgenç, ekranların sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna katıldı. Çokgenç, Cansu karakterini büyük bir başarı ile canlandırmaya başladı. Özel Yetenek Sınıfı'nın mezunlarından Demircan Kaçel ise ilk olarak bir mobilya firmasının reklam filminde oynadı. Demircan Kaçel, şimdi ise önümüzdeki günlerde yayına başlayacak bir dizide rol alacak. Kaçel, dizi için bin kişi arasından yapılan seçmelere katılarak, dizide rol almaya hak kazandı. Demircan Kaçel de, Yağmur Çokgenç gibi Sersefil Müzikali'nde rol almıştı. Özel Yetenek Sınıfı'nın bir diğer önemli genç yeteneği Selen Sarıkaya da uluslararası film sektörüne adım attı. Genç yetenek Sarıkaya, Disney Marvel ve Universal Pictures tarafından çekilen filmlerde karakterlerin seslendirmelerini yapmaya başladı. Ayrıca Sarıkaya, şu an yeni oynayacağı tiyatro oyununun provalarına hazırlanıyor. DESTEĞİMİZ SÜRECEK
Folkart Academy öğrencilerinin kısa sürede yakaladıkları başarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Başarılarının devamını diliyorum. Folkart Academy'den ilerleyen süreçte yetenekli gençlerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" dedi. Folkart Academy Koordinatörü Volkan Severcan ise, "Folkart Academy Özel Yetenek Sınıfı'nı seçerken ve kurarken amacımız yetenekleri keşfederek, geleceğe hazırlamaktı. Uzun süren yaklaşık 800 saatlik eğitimlerin ardından ilk mezunlarımızdan 3'ü sektörde kendilerini göstermeye başladılar. Ciddi ve zorlu elemelerden geçerek, bu başarıları yakaladılar. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.