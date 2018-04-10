Her yaştan vatandaşlar sağlık için yürüdü

Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, İlçe Emniyet Müdür Tuncay Orhan, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen'inde katıldığı yürüyüş Sanayi Köprüsü'nden başlarken, Cumhuriyet Meydanında da gösteriler yapıldı.

'Sağlıklı Yaşam Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne öğrenciler sporcular ve vatandaşlar katıldı. 'Hareketli Yaşa Sağlıklı Kal' sloganı ile Sanayi Köprüsü yanından yola çıkan kalabalık, Hürriyet Caddesini takiben Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanındaki saygı duruşu ve istiklal marşının ardından bir konuşma yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen, sağlıklı yaşamın önemini anlattı ve katılanlara teşekkür etti. Konuşmanın ardından Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileri etkinliğe büyük bir renk kattı. Ekibin sergilediği birbirinden ilginç figürler büyük alkış aldı. Katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, " Bu gün 'Sağlıklı Yaşam Haftası' kapsamında yürüyüş yaptık. İlçe Sağlık Müdürü ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi. İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen de," 'Sağlıklı Yaşam Haftası' etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü yaptık. Etkinliğe, ilçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Spor Müdürlüğü, Belediye ve Gençlik Merkezi destek oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağlıklı yaşam için hareket önemli. Sağlık insanın her şeyidir. Bir çok hastalığın nedeni de hareketsizliktir. Bütün vatandaşlarımızı hareket etmeye çağırıyorum. Hareket et zinde kal diyorum" dedi. Eğitim Hemşiresi Gamze Karan ise," Sağlık, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Bunun korunması ve geliştirilmesi için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler önemlidir. Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı beslenmelerini ve yürüyüş aktivitelerini ihmal etmemelerini tavsiye ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum" dedi.

