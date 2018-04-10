Karşıyaka pes etmiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışındaki Altay'ı İzmir
derbisinde deviren Karşıyaka, içinde bulunduğu tüm olumsuz tabloya rağmen pes etmediğini gösterdi. Yeşilkırmızılılar sezon boyunca ilk kez 2'de 2 yaparak son 4 haftaya biraz olsun umutlu girdi. Sezon başında 6 puanı silinen, devre arasında as futbolcularını kaybeden, 9 maçta son dakika golleriyle puan alamayan yeşil-kırmızılılar, zor günler geçirmesine rağmen erken havlu atmadı. Ligde son 4 haftaya 21 puanla, Fethiyespor'un 8 puan gerisinde düşme hattında giren Karşıyaka'da taraftarlar elde kalem hesap yapmaya başladı. İzmir temsilcisi kalan haftalarda Ottocool Karagümrük, Konya Anadolu Selçukspor (D), Fethiyespor ve Kırklarelispor'la (D) karşılaşıp 4'te 4 yapmaya çalışacak.