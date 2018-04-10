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kursiyerleri ziyaret etti

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, İlçe Halk eğitim Merkezi’inde açılan okuma yazma kursunu ziyaret etti.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:27
Kaymakam Sürücü kursiyerleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde ülkemiz genelinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliği ile ilgili İlçe Halk Eğitim Merkezinde yetişkinler için Okuma-Yazma Kursu açıldı. , ilçe genelinde açılan kurslarda 271 kursiyerin okuma-yazma kurslarına kaydolarak devam ettiğini ifade etti. Eğitmenler ve kursiyerlerle sohbet eden Sürücü, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Vehbi Gazaioğlu'ndan kurslarla ilgili bilgi aldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde devam eden resim, giyim ve pasta yapımı kurslarını da ziyaret eden Sürücü, kursiyerler tarafından Afrin'deki askerler için hazırlanan hediyeleri inceledi. , "Afrin'i terörist unsurlardan temizleyen Mehmetçiklerimize gönderilecek hediyeleri hazırlayan tüm kursiyerlere şükranlarımızı arz ediyoruz. İncirliovamız, Vatan, Millet ve Mehmetçik sevgisini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

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Kaymakam Sürücü kursiyerleri ziyaret etti
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