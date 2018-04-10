Kaymakam Sürücü kursiyerleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde ülkemiz genelinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliği ile ilgili İlçe Halk Eğitim Merkezinde yetişkinler için Okuma-Yazma Kursu açıldı. Kaymakam Ediz Sürücü, ilçe genelinde açılan kurslarda 271 kursiyerin okuma-yazma kurslarına kaydolarak devam ettiğini ifade etti. Eğitmenler ve kursiyerlerle sohbet eden Sürücü, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Vehbi Gazaioğlu'ndan kurslarla ilgili bilgi aldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde devam eden resim, giyim ve pasta yapımı kurslarını da ziyaret eden Sürücü, kursiyerler tarafından Afrin'deki askerler için hazırlanan hediyeleri inceledi. Kaymakam Sürücü, "Afrin'i terörist unsurlardan temizleyen Mehmetçiklerimize gönderilecek hediyeleri hazırlayan tüm kursiyerlere şükranlarımızı arz ediyoruz. İncirliovamız, Vatan, Millet ve Mehmetçik sevgisini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

