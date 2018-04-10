Manisalı öğrencilere Harvard’dan davet

Manisa
'da
özel okul öğrencilerinin TÜBİTAK tarafından 'eksik belge' nedeniyle kabul görmeyen 2 projesi, Harvard Üniversitesi'nin ilgisini çekti. Biyoloji öğretmeni Nuray Avcı eşliğinde 10'uncu sınıf öğrencisi Göktuğ Altıparmak ve 11'inci sınıf öğrencisi Seda Erol'un melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakteriler üzerindeki etkisi ve bu yağların bakterileri temizlemesine yönelik projesi, büyük ilgi gördü. Kobalt 60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilmesine yönelik diğer projeyi tasarlayan 4 öğrenci hem Harvard Üniversitesi'ne hem de Almanya'da yapılacak Uluslararası Sanat ve Bilim Konferansı'na davet edildi. Projeyi anlatan biyoloji öğretmeni Nuray Avcı, "İnsanların toplu olarak yaşadığı alanlarda üst solunum yolu hastalıklarının çoğaldığını tespit ettik. Ancak bu yerlerde temizlikte kullanılan maddeler tamamen kimyasal olup, alerjiye neden olabiliyor. Çalışmada doğal ürünler olan aynı zamanda antiseptik özelliğini bildiğimiz melisa, okaliptus ve karanfil yağlarını kullandık" dedi.