BUGÜN NELER OLDU

İskenderunspor'da başladığı kalecilikmacerasını dahasonra Trabzonspor,Altay, Başakşehir, Kayserisporve Dardanelspor'dasürdüren, sonrasındabir çok kulüpteteknik adamlık ve kaleciantrenörlüğü deyapan Nihat, Türk Futbolundakiteknik adamkıyımı için çok önemliaçıklamalarda bulundu.Futbolculuk hayatındaçok değerli teknikadamlarla çalıştığınıbelirten Nihat, "Futboloynarken biriktirdiğimbu tecrübe ve deneyimlerimlesonra teknikadam olarak futbolumuzakatkı vermekistedim. Ancak bu çarkçok acımasız dönüyor.Yöneticilerin çoğu yafutbolu bilmiyor ya dagünlük yaşıyorlar. Herbaşarısız sonuç sonrasıfatura teknik adamaçıkıyor. Türkiye'de yaklaşık15 bin antrenörvar. Kulüp sayısı isebunun çok gerisinde.Adamını bulan bir yerekendini atıyor. Süperlig hariç tüm alt liglerdebelli isimler dolaşıyor.Kendinize güvenmeniz ya da iyiyetişmiş olmanız bir işe yaramıyor. Hepbelli isimler oynuyor alt liglerde" dedi.Altınordu ve birkaç kulübü de saymazsakalt yapılar iflas etmiş durumda.Sözün özü, "Masum değiliz", herkesbirbirinin altını oymaya çalışıyor ve Türkfutbolu da olduğu yerde sayıyor. Yabancısayısı artınca kaleler de yabancılarakaldı. Oysa çok yetenekli kalecilerimizvar ama ya iyi çalıştırılmıyorlar ya dayönetici yabancı kalecinin oynaması içinbaskı yapıyor. Bunun değişmesi lazım"dedi.