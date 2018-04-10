İskenderunspor'da başladığı kalecilik
macerasını daha
sonra Trabzonspor,
Altay, Başakşehir, Kayserispor
ve Dardanelspor'da
sürdüren, sonrasında
bir çok kulüpte
teknik adamlık ve kaleci
antrenörlüğü de
yapan Nihat, Türk Futbolundaki
teknik adam
kıyımı için çok önemli
açıklamalarda bulundu.
Futbolculuk hayatında
çok değerli teknik
adamlarla çalıştığını
belirten Nihat, "Futbol
oynarken biriktirdiğim
bu tecrübe ve deneyimlerimle
sonra teknik
adam olarak futbolumuza
katkı vermek
istedim. Ancak bu çark
çok acımasız dönüyor.
Yöneticilerin çoğu ya
futbolu bilmiyor ya da
günlük yaşıyorlar. Her
başarısız sonuç sonrası
fatura teknik adama
çıkıyor. Türkiye'de yaklaşık
15 bin antrenör
var. Kulüp sayısı ise
bunun çok gerisinde.
Adamını bulan bir yere
kendini atıyor. Süper
lig hariç tüm alt liglerde
belli isimler dolaşıyor.
Kendinize güvenmeniz ya da iyi
yetişmiş olmanız bir işe yaramıyor. Hep
belli isimler oynuyor alt liglerde" dedi. ALTYAPI BİTMİŞ
Altınordu ve birkaç kulübü de saymazsak
alt yapılar iflas etmiş durumda.
Sözün özü, "Masum değiliz", herkes
birbirinin altını oymaya çalışıyor ve Türk
futbolu da olduğu yerde sayıyor. Yabancı
sayısı artınca kaleler de yabancılara
kaldı. Oysa çok yetenekli kalecilerimiz
var ama ya iyi çalıştırılmıyorlar ya da
yönetici yabancı kalecinin oynaması için
baskı yapıyor. Bunun değişmesi lazım"
dedi.