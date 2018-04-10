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Masum değiliz

’de birçok önemli takımın formasını giyen kaleci Nihat Tümkaya önemli açıklamalarda bulundu. Nihat, “Yöneticiler, faturayı teknik adamlara kestiği sürece bu kıyım bitmez” dedi

LEBİP TİMOR Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018
Masum değiliz
İskenderunspor'da başladığı kalecilik macerasını daha sonra Trabzonspor, Altay, Başakşehir, Kayserispor ve Dardanelspor'da sürdüren, sonrasında bir çok kulüpte teknik adamlık ve kaleci antrenörlüğü de yapan Nihat, Türk Futbolundaki teknik adam kıyımı için çok önemli açıklamalarda bulundu. Futbolculuk hayatında çok değerli teknik adamlarla çalıştığını belirten Nihat, "Futbol oynarken biriktirdiğim bu tecrübe ve deneyimlerimle sonra teknik adam olarak futbolumuza katkı vermek istedim. Ancak bu çark çok acımasız dönüyor. Yöneticilerin çoğu ya futbolu bilmiyor ya da günlük yaşıyorlar. Her başarısız sonuç sonrası fatura teknik adama çıkıyor. Türkiye'de yaklaşık 15 bin antrenör var. Kulüp sayısı ise bunun çok gerisinde. Adamını bulan bir yere kendini atıyor. Süper lig hariç tüm alt liglerde belli isimler dolaşıyor. Kendinize güvenmeniz ya da iyi yetişmiş olmanız bir işe yaramıyor. Hep belli isimler oynuyor alt liglerde" dedi.

ALTYAPI BİTMİŞ
Altınordu ve birkaç kulübü de saymazsak alt yapılar iflas etmiş durumda. Sözün özü, "Masum değiliz", herkes birbirinin altını oymaya çalışıyor ve Türk futbolu da olduğu yerde sayıyor. Yabancı sayısı artınca kaleler de yabancılara kaldı. Oysa çok yetenekli kalecilerimiz var ama ya iyi çalıştırılmıyorlar ya da yönetici yabancı kalecinin oynaması için baskı yapıyor. Bunun değişmesi lazım" dedi.
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