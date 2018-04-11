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Bu da ölüm tehlikesi var

’ın Efeler ilçesindeki bir inşaatın önündeki elektrik panosuna bağlı makinesi görenleri şaşırtıyor.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 10:07
Bu çayda ölüm tehlikesi var

'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesindeki dört katlı bir inşaatın önünde bulunan elektrik trafosuna bağlı makinesi hem ilginç, hem de tehlikeli bir görüntü sergiliyor. İnşaatın önünde yer alan elektrik panosusun kapağının üzerinde sarı renkli yazıda "Dikkat ölüm tehlikesi" uyarısı bulunuyor.

İnşaatta çalışan işçiler tarafından bu panodan alınan elektrik ile çalıştırılan çay makinesinden demlenen çayı içen işçiler kendi güvenliklerini de tehlikeye atıyor.

Ölüm tehlikesi yazısının altında yer alan çay makinesini gören vatandaşlar olası kazalara karşı işçilerin daha dikkatli davranmaları gerektiğini ifade ettiler.

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Bu çayda ölüm tehlikesi var
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