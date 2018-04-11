Buca'da Sanat Kursları Şenliği sürüyor

Buca Belediyesi'nin açtığı sanat kurslarında eğitim alarak sanat hayatlarına başlayan yüzlerce kursiyer ilk performanslarını Buca Belediyesi Sanat Kursları Şenliği'nde sunmaya devam ediyor. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, baleden halk müziğine, kemandan resme kadar birçok dalda eğitim alan kursiyerlerin sahne alıp, eserlerini sergilediği şenlikte dün akşam halk sazı bağlamanın büyülü sesi kursiyerlerin ellerinden yükseldi. Buca Belediyesinin bağlama kurslarında kendini geliştiren kursiyerler çalıp söyledikleri birbirinden keyifli eserle Bucalıların gecesine renk kattı.

Sanat Kursları Şenliği'nin ikinci etkinliği ise pop orkestrası oldu. Çağdaş Türk pop müziğinin birbirinden coşkulu eserlerini büyük bir ustalıkla icra eden kursiyerler, profesyonellere taş çıkartan başarılı performansı ile göz doldurdu. Bucalı sanatseverler pop orkestrasının çaldığı eserlerle yerlerinde duramayıp müziğin ritmine kendini kaptırıp, dans ve müzik dolu bir gece yaşadı.

Şenliği katılan Buca Belediye Başkanı Murat Işık keyifli gecenin ardından kursiyerleri tebrik edip, teşekkür belgelerini verdi.

