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Dikili açıklarında 70 yakalandı

'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 70 yakalandı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 09:23
Dikili açıklarında 70 göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Mobil Radarı dün sabah saatlerinde Bademli açıklarında içerisinde bir grup düzensiz olduğu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenlerin bulunduğu botu durdu. Lastik botta yakalanan 52 Suriye, 16 Afganistan, 1 Irak, 1 Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 70 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan, 39'u çocuk, 13'ü kadın 70 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Dikili açıklarında 70 göçmen yakalandı
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